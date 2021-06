Britney Spears diz que foi internada à força pelo pai

A popstar Britney Spears pediu, em uma audiência na tarde desta quarta-feira (23) na Califórnia, pelo fim de sua tutela, imposta pelo pai da cantora há 13 anos. Desde 2008, quando teve um colapso nervoso, sob a tutoria de seu pai, Jamie Spears, a estrela de 39 anos fez o pedido formal para a juíza:

"É meu desejo e meu sonho que isso acabe. Eu mereço ter uma vida. Esta tutela está me fazendo muito mais mal do que bem’

De acordo com o The Hollywood Reporter, a cantora leu uma declaração perante o tribunal.

"Muita coisa aconteceu desde dois anos atrás, a última vez que estive no tribunal. Eu não acho que fui ouvida em qualquer nível quando fui ao tribunal da última vez", começou Britney.

A estrela quase nunca participa do processo judicial, mas seu advogado se manifestou à justiça, alegando que ela queria se manifestar e solicitou uma audiência “em uma base rápida”. à corte, ela afirmou que foi forçada a fazer uma turnê em 2018, como expôs o jornal The New York Times nesta semana.

A artista fez ainda outras queixas, incluindo que também foi forçada a trabalhar doente algumas vezes e a mudar sua medicação, para inserir medicamentos à base de lítio, que foi Internada numa instituição psiquiátrica à sua revelia em 2019 e que está proibida de ter mais filhos. A cantora é mãe de Sean, 15 anos, e Jaden Federline, 14 anos, frutos de seu casamento com Kevin Federline.

Britney Spears posa com os filhos, Sean e Jayden (reprodução Instagram)

A tutela deu a seu pai, Jamie Spears, 68 anos, o controle sobre seu patrimônio (estipulado em US$ 60 milhões), carreira e outros aspectos pessoais vida; e foi uma determinação da justiça. Geralmente, este tipo de tutoria é destinada a pessoas que não podem mais tomar decisões por si mesmas, pessoas mais velhas e enfermas. Britney afirma que no caso dela tem funcionado mais como um exemplo de tal abuso. No caso de Britney, seu pai obteve autorização até para selecionar quem se aproximava dela.

"Não apenas minha família não fez porr* nenhuma, meu pai foi totalmente a favor", disse ela.

"Eu menti e disse ao mundo inteiro que estou bem e estou feliz. Se eu dissesse isso o suficiente, talvez ficasse feliz. … Estou chocada. Estou traumatizada. ... Estou com tanta raiva que é loucura"

Os advogados da cantora solicitaram que Jamie Spears fosse removido do cargo de tutor da filha no ano passado, alegando que ela "tinha medo de seu pai" e que ela não se apresentaria enquanto ele continuasse a exercer o controle de sua propriedade. Jamie é co-tutor dos bens da estrela ao lado de um fiduciário corporativo, conhecido como Bessemer Trust.