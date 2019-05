Brook Lopez se destaca e Bucks vencem Raptors na final do Leste

Melhor time da temporada regular da NBA, o Milwaukee Bucks sofreu mais do que esperava para superar o Toronto Raptors no primeiro jogo da final da Conferência Leste da NBA. Contando com o apoio da torcida, os Bucks levaram a melhor pelo placar de 108 a 100 na partida de abertura da série melhor de sete, na noite de quarta-feira (15).



Para tanto, o time contou com um inesperado destaque de Brook Lopez no final da partida. Ele anotou 13 dos seus 29 pontos no último quarto do duelo e foi o cestinha da equipe, ofuscando até Giannis Antetokounmpo, forte candidato a MVP da temporada. Lopez terminou o confronto com um duplo-duplo por ter registrado ainda 11 rebotes.



Sem o mesmo brilho do companheiro, Antetokounmpo também se destacou com dois dígitos em dois fundamentos. Ele anotou 24 pontos, 14 rebotes e seis assistências. Khris Middleton contribuiu também com um duplo-duplo, de 11 pontos e o mesmo número de rebotes. E Malcolm Brogdon saiu do banco de reservas para marcar 15 pontos.



Com um melhor jogo coletivo, os Bucks acabaram ofuscando a atuação da dupla formada por Kawhi Leonard e Kyle Lowry. O primeiro foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Contribuiu ainda com nove rebotes. Lowry terminou o jogo com 30 pontos e oito rebotes. Pascal Siakam, por sua vez, anotou 15 pontos.



A dupla dos Raptors foi decisiva no início do jogo, quando os visitantes dominaram diante das limitações dos Bucks na defesa. O primeiro quarto acabou com vantagem de 11 pontos do time canadense. Os anfitriões passaram a reagir no segundo quarto, mas só brilharam mesmo no último, principalmente graças a Brook Lopez.



Após perder rendimento na reta final do primeiro duelo desta final, os Raptors vão tentar empatar a série na noite de sexta-feira (17), no segundo jogo contra os Bucks, novamente em Milwaukee, às 21h30 (horário de Brasília).



Antes disso, nesta quinta (16), o Golden State Warriors e o Portland Trail Blazers voltam à quadra para a sequência da série da final do Oeste. No primeiro jogo, os Warriors venceram. O segundo duelo será novamente na casa do time da Califórnia, em Oakland, às 22h (de Brasília).

