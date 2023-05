Brotas e Engenho Velho de Brotas lideram acumulado de chuva em Salvador

O fim de semana na capital baiana será de chuvas fracas, espaçadas e de céu nublado. Boletim divulgado pelo Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador neste sábado (6) revelou que os bairros de Brotas e Engenho Velho de Brotas lideraram o ranking do acumulado de chuvas nas primeiras seis horas do dia – 20, 4mm e 19mm, respetivamente.

Em seguida aparecem a Chapada do Rio Vermelho (18mm), Bom Juá (17,2mm) e Barbalho (16,8mm).

O levantamento dos primeiros seis dias do mês de maio revela maiores acúmulos nos bairros de Pituaçu (166,4mm), Piatã (165,6mm), Itapuã (158,6mm), Boca do Rio (125,6mm) e Alto do Cabrito (114,8mm).

Até as 14h40 deste sábado, a Defesa Civil de Salvador recebeu 19 chamados, sendo sete por ameaça de deslizamento. Não há registro de casos graves.

Em caso de emergência, o cidadão pode acionar a Defesa Civil local pelo Disque 199.