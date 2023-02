Brown comanda Enxaguada nesta quinta (2), com shows de Margareth e Thiaguinho

Dia 2 de fevereiro é dia de agradecer e reverenciar Yemanjá, a Rainha do Mar, e nesta data, carregada de tantos simbolismos, o cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown comanda, junto a importantes parceiros, a Enxaguada de Yemanjá em Salvador. Pelo quarto ano, o artista fará um grande show, na Vila Caramuru, no Rio Vermelho, ao lado de convidados especiais: Thiaguinho, Jau, Margareth Menezes, Timbaladies e o cantor angolano Yuri da Cunha.

“Celebrar Yemanjá é reverenciar a deusa do mar, agradecer o ano que passou e pedir que a senhora das águas abençoe a nossa cidade e todas essas pessoas que fazem questão de vir até aqui para saudá-la. Essa festa, repleta de ritos e de significados que ultrapassam a barreira religiosa, é sinônimo de alegria e é um momento de nos aproximarmos das nossas memórias ancestrais”, ressalta Carlinhos Brown.

O evento tem realização da Candyall Entertainment e Íris Produções, patrocínio da cervejaria Devassa, da empresa BahiaGás, do Shopping da Bahia e conta com o apoio do grupo Pernod Ricard, ITS Internet, da empresa de aromatizantes Avatim, da Carlos Rodeiro Joalheiro e da AMARV - Associação Moradores e Amigos do Rio Vermelho.

Serviço: Enxaguada de Yemanjá (4ª edição) | Quinta (2), a partir das 16h, com show de Carlinhos Brown, Thiaguinho, Jau, Margareth Menezes, Timbaladies e o cantor angolano Yuri da Cunha | Vila Caramuru, Rio Vermelho | ingressos: a partir de R$ 220, à venda no local e na Bilheteria Digital.