Brown faz estreia nacional de Umbalista no Drive-in Salvador

Para quem está com saudade de assistir um show do Cacique do Candeal, aí vai uma boa notícia. Depois de alcançar mais de 450 mil espectadores em seu lançamento, numa live, o show Umbalista faz sua estreia nacional ao vivo no dia 15 de agosto, às 19h, no Big Drive in Salvador. E mais: a partir da mesma data, os fãs do multiartista Carlinhos Brown poderão também curtir a playlist de Umbalista em todas as plataformas de streaming e download. Em 2021, ele pretende levar o novo projeto para percorrer as principais cidades do Brasil e do mundo, em turnês internacionais, respeitando as diretrizes protocolares vigentes e as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Por falar em Brown, ele estará de volta na próxima edição do The Voice Brasil em substituição a Ivete Sangalo e vai compor o júri com Lulu Santos, Michel Teló e Iza.

Brown estreia seu novo show dia 15 de agosto (Foto: Magali Moraes/Divulgação)

Sarajane está Abrindo a Roda em lives especiais

Sarajane, uma das pioneiras da cena axé, está agitando as redes sociais com a live Vamos Abrir a Roda, no Instagram dela. "O objetivo é trazer entretenimento, alegria, histórias de superação, casos engraçados e falar de coisas boas”, comentou a artista em papo com a coluna. Depois de conversar com Gominho, Jeferson Beltrão, Gaguinha de Ilhéus e Elba Ramalho, a convidada desta quinta-feira (30) é a Yalorixá Jaciara Ribeiro. Os próximos participantes: este colunista (na sexta, 31) e no mês de agosto, artistas como Adelmário Coelho (dia 5), Davi Moraes (dia 12), guitarrista e filho de Moraes Moreira, Fly (dia 13), diretor artístico da Rede Globo, entre outros. Em setembro, começam as lives musicais para ajudar algumas instituições filantrópicas.

Turma do Peuzinho: da axé music para o universo Infantil

Nome muito conhecido e querido na cena axé, Paulinho Sfrega (do Forró do Sfrega) está desenvolvendo um belo trabalho destinado à criançada. É a Turma do Peuzinho, que chega com o intuito de promover amor, respeito e alegria dentro do universo infantil. Para isso, disponibiliza no Youtube vídeos que traduz, de forma lúdica, o universo infantil do personagem que leva um mundo de valores essenciais que valorizam as descobertas, interatividade e alegria. “As produções acontecem através de personagens infantis, que interagem com canções que ajudam às crianças a ter acesso a coisas que serão responsáveis pelo relacionamento delas com as pessoas ao seu redor e com o mundo”, afirma Paulinho. Para conhecer, é só acessar o canal.

Ana Mametto e Caymmi



Com a canção Canoeiro, de Dorival Caymmi, Ana Mametto encerra a série de quatro singles do seu novo trabalho, Saudação, em homenagem a grandes nomes da música afro-brasileira. A música chega às plataformas na sexta (31). A íntegra do álbum, com um total de 12 faixas, chega às plataformas no dia 7 de agosto.

TUM-TUM-TUM*

1. Nesse sábado (1º) acontece o Villa Mix Em Casa Modão - 2, com artistas do gênero sertanejo. Entre as atrações já confirmadas, estão Leonardo, Gian & Giovanni e Teodoro & Sampaio, que irão relembrar os seus maiores sucessos. O evento é mais uma realização da AudioMix, responsável pelo vitorioso projeto Festival Villa Mix em todo o Brasil.

2. A cantora Maira Lins, que sempre marcou presença no Carnaval de Salvador com seu Boteco Elétrico, homenageia o samba e a canção, com o show Samba&Alma, que acontece sábado (1º), às 15h, ao vivo, em seu canal oficial no YouTube. O show é dirigido por Marcos Bezerra, e a banda formada por Geovana Franco (violão), Zé Mario Sales (bandolin), Bruno Nery (trombone), Erica Sá e Poliana Coelho (percussão).

Maira Lins faz show nesse sábado em seu canal no YouTube (Foto: Divulgação)

3. O vocalista Gabriel Levy, comandante do Isqueminha, vai realizar a próxima live (em data a ser marcada no mês de agosto) também temática, homenageando a axé. “Já rodei muitos lugares do Brasil, toquei em muitas micaretas na época do Jheremias e vamos relembrar um pouco disso com um repertório só de axé. Vai ser uma festa e aguardo todos vocês”, comentou.