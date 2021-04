Brown lança música em homenagem a Juliette, do BBB, nesta sexta (30)

O baiano Carlinhos Brown lança na sexta-feira (30) a música "Julietten, Mon Amour", em homenagem à participante do BBB21. A paraibana chamou a atenção de Brown no começo do programa, quando contou que já tinha enviado para o cantor uma mensagem pelo Instagram. “Ainda estava no comecinho do programa quando descobri a mensagem”, diz Brown.

Enviada por Juliette em 2018, a mensagem dizia: "Carlinhos, meu amor. Tenho achado você tão mais quietinho nos últimos programas. Sentindo falta da sua alegria transbordando todo aquele lugar. Você é luz!". O músico postou um print no seu perfil depois de descobrir a direct: "Agora você que vai demorar de ver minha mensagem".

Brown elogia a advogada e maquiadora e afirmou que ela é uma boa cantora, pelo que acompanha nas festas do BBB. "A graça dela me inspirou, com sua simplicidade, seu jeito, seu sotaque, o modo como brinca e fala com todos. E quando a gente é fã do fã, vira família”, diz. "A partir daí, claro, fiquei ainda mais interessado em conhecer e acompanhar sua história, além de perceber que ela canta muito bem. Fui me encantando como um fã mesmo, principalmente porque Juliette é muito a cara do povo brasileiro, ela faz questão de mostrar sua essência, valorizando o lugar de onde vem. A resposta pra ela não podia ser só aquele agradecimento, precisava ser maior. Ela é uma super estrela, com um carisma enorme e uma personalidade muito marcante”, afirma.

A música foi feita em parceria com Jorge Zárath e tem arranjos produzidos pelo filho Miguel Freitas. “Miguel é um super produtor. Fez a base comigo, e a música tem também a co-produção de Thiago Pugas. Sou só agradecimentos a esse time de talentos que realizou comigo essa merecida homenagem”, diz.

O novo single será lançado pela Candyall Music, selo do artista, que tem uma parceria global com a ADA Music Group (braço da Warner Music). A música estará disponível em todas as plataformas digitais.