Brown recebe Baby do Brasil e Pepeu Gomes em desfile no Campo Grande

O Campo Grande foi palco de um encontro de gigantes na noite de segunda-feira (21). O cantor Carlinhos Brown recebeu os cantores Baby do Brasil e Pepeu Gomes, em seu estilizado Camarote Andante Pop Xirê.

“Isso é espontâneo. É a cara do nosso Carnaval nos unirmos em torno dessa homenagem com Baby e Pepeu”, disse Carlinhos.

A cantora revelou que estava com muita saudade desse clima de Carnaval mais cultural como está se apresentado o de 2023.

“Sabemos que a história do Carnaval da Bahia acontece por causa da cultua, por causa da beleza da Praça Castro Alves. Precisamos cada vez mais resgatar esse Carnaval. O Brasil inteiro veio bater aqui na Bahia por causa disso”, ressaltou Baby.

Carlinhos desfilou nesta segunda-feira de Carnaval com apoio do Governo do Estado, no Campo Grande, circuito mais tradicional da folia de Salvador.



O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL