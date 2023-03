BRT: Bruno Reis garante entrega da Estação Pituba no dia 29 de março

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta quinta-feira (16) que entregará a Estação Pituba do BRT no dia 29 de março, data do aniversário de 474 anos da capital baiana. Com isso, todo o trecho 3 do modal de transporte urbano estará em operação. Além disso, o gestor soteropolitano falou sobre o andamento das obras do trecho 2, ligando a Av. Vasco da Gama à região do Cidade Jardim.

"As obras do trecho 2 estão com o cronograma em dia. A gente sabe que esse tipo de obra às vezes têm interferências porque precisa da Embasa, da Coelba e da Bahiagás. E ainda temos a questão das chuvas. Então, aproveitamos o verão para acelerar bem a obra durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, como vocês viram", disse.

Quem passa pela Avenida Juracy Magalhães entre o Hospital Aliança e a antiga Ceasinha já pode ver a faixa exclusiva do BRT praticamente pronta, além de elevados em fase adiantada de construção como, por exemplo, na região da entrada do Vale das Pedrinhas. "Inclusive, em janeiro entregamos um marco muito importante para o trecho 2, que é o Complexo Viário Rei Pelé, no cruzamento entre as avenidas Vasco da Gama e Garibaldi. Então, estamos acelerando para entregar o quanto antes todos os trechos", completou Bruno Reis.

A Estação Pituba, que será inaugurada, fica na Avenida ACM, nas proximidades do clube Asbac e da Apae. Com ela, estará finalizada a ligação entre a região do Itaigara e do Parque Júlio César à Estação Rodoviária e ao Shopping da Bahia.

Nesta quinta-feira, o prefeito participou da entrega de 41 novos ônibus equipados com ar-condicionado que serão incorporados ao sistema de transporte urbano. Deles, 30 veículos convencionais, de grande porte, serão usados na linha de integração Lapa x Barra, que agora terá a frota 100% climatizada. A operação liga a Estação da Lapa a bairros como Graça, Barra, Ondina e Rio Vermelho.

Brasília

Bruno Reis também fez um balanço das reuniões com integrantes do Governo Federal em Brasília ao longo das duas últimas semanas. Por meio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade da qual é vice-presidente de Concessões e PPP’s, o gestor discutiu projetos que ajudem a custear o transporte público nas grandes e médias cidades do Brasil, especialmente uma proposta de subsídio nacional.

“Foram reuniões muito positivas. Presidente, vice-presidente, ministros de todas as pastas que têm participação no transporte público recepcionaram muito bem o pleito dos prefeitos e tiveram compreensão. É de conhecimento do Governo Federal esse problema, afinal de contas quando se disputa uma eleição você acaba tendo contato com as dificuldades e as demandas do país. Agora, a gente espera avançar”, disse o prefeito.

Bruno Reis reuniu-se com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é titular do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e com os ministros das Cidades, Jader Filho, da Fazenda, Fernando Haddad, entre outros.

"Deixamos claro que o custo do transporte público hoje é o maior problema para as prefeituras do país. Os municípios não conseguem mais bancar essa conta, porque o valor da tarifa não remunera o sistema. É necessário um subsídio federal, como ocorre em todos os países do mundo, seja em governos de extrema direita, de centro ou de extrema esquerda", disse.

O prefeito disse que retornará a Brasília na próxima semana para avançar nos projetos que estão em discussão no Governo Federal. "Queremos tanto um subsídio como incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para aquisição de ônibus, principalmente elétricos. Infelizmente, eles ainda são muito caros, até três vezes mais que um ônibus convencional. Também é preciso um plano de apoio às empresas de todo o Brasil, que estão falidas e não podem participar de licitações por não terem as certidões mínimas", afirmou Bruno Reis.