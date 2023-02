BRT de Salvador terá funcionamento ampliado a partir desta quarta (1º)

O horário de funcionamento do BRT de Salvador será ampliado a partir desta quarta-feira (1°). O modal passará a circular das 5h30 às 22h de segunda a sábado, e das 6h às 22h aos domingos e feriados.

“Nossas equipes acompanham diariamente a operação e percebemos que há uma demanda de usuários já desde bem cedo. Com essa ampliação do horário de funcionamento será possível oferecer o serviço por um período maior, dando atendimento a este público através do BRT”, explica o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller.

Os intervalos permanecem os mesmos, três minutos nos horários de pico em dias úteis e de 5 a 10 minutos nos finais de semana e feriados, informou a prefeitura.

Funcionamento

Atualmente o BRT conta com cinco estações – Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade e Itaigara – e 13 ônibus em operação, três dos quais são elétricos. O usuário pode fazer a integração com outros modais, como os ônibus convencionais e os metropolitanos, os veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) – conhecidos popularmente como “amarelinhos” – e o metrô, pagando uma única tarifa no valor de R$4,90, dentro do período de 2h.

A previsão é de que novos trechos sejam liberados a partir de abril, como a Estação Pituba, nas proximidades do Parque Júlio César. A obra toda, até a Estação da Lapa, deve ser concluída até o fim de 2024.