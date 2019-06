BRT: obras da nova Estação Cidadela terá início nesta quarta (19)

Começa nesta quarta-feira (19) a nova etapa de obras de infraestrutura para a construção da estação Cidadela do BRT (Bus Rapid Transit). A intervenção será na pista marginal da Avenida ACM, no trecho entre a entrada da Polêmica e a Comercial Ramos.

No trecho, haverá serviços de terraplanagem, fundação dos elevados, drenagem do canal, supressão vegetal e demais serviços necessários à implantação da infraestrutura. No período de obras, haverá, em determinados horários, o estreitamento da pista marginal da Avenida ACM. Por causa disso, a prefeitura de Salvador solicita que o trecho seja evitado por motoristas.

A data escolhida para o começo da obra coincide com o período de férias escolares, para evitar grandes congestionamentos no local. Além disso, segundo a Prefeitura de Salvador, a cidade terá menos carros circulando nos próximos dias, por causa do feriadão de Corpus Christi, nesta quinta (20) e São João, comemorados dias 23 e 24.

O objetivo da implantação do BRT, segundo a gestão municipal, é diminuir o tempo de tráfego nas vias. As intervenções fazem parte do eixo Investe do programa Salvador 360.

O sistema BRT será integrado ao metrô. O primeiro trecho terá 2,9 km de extensão e vai ligar o Loteamento Cidade Jardim, na região do Parque da Cidade, até a região do Shopping da Bahia (Estação de Integração BRT/Metrô).

A prefeitura estima que serão 31 mil pessoas beneficiadas por hora, em horários de pico, com o transporte. Os veículos utilizados pelo sistema serão ônibus articulados, que transportarão até 170 passageiros, a uma velocidade comercial de 25 a 40 km/h.

O segundo trecho, do Cidade Jardim (Parque da Cidade) até a Estação da Lapa, terá 5,5km de extensão. Os trechos ligarão a Estação da Lapa à região do Shopping da Bahia, e atenderá também o entorno das avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM.

Também está previsto no BRT uma terceira etapa, que ligará o Parque da Cidade ao bairro da Pituba, nas imediações do Posto Namorados. Esse trecho terá 1,8km de extensão.