Bruce Willis é diagnosticado com demência; família alerta sobre doença

O ator Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). O anúncio foi feito pela anunciou família do astro nesta quinta-feira (16).

"Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição dele progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como DFT). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", escreveu a família.

"DFT é uma doença cruel que muitos de nós nunca ouvimos falar e que pode atingir qualquer um. Para pessoas com menos de 60 anos, DFT é a forma mais comum de demência, e como o diagnóstico pode levar anos, DFT é provavelmente muito mais dominante do que sabemos. Atualmente, não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos poder mudar nos anos à frente."

Carreira de sucesso

Bruce Willis apareceu no show business no início dos anos 1980, fazendo pontas em algumas produções, e ganhou seu primeiro papel na série Miami Vice, em 1984. Mas a carreira foi realmente catapultada com Duro de Matar, de 1988, que arrecadou quase US$ 140 milhões ao redor do mundo. Somados, os três filmes da franquia (Duro de Matar 2, de 1990, e Duro de Matar 3: A Vingança, 1995") chegaram a arrecadar US$ 700 milhões nacional e internacionalmente.

Bruce também esteve (e foi reconhecido por sua atuação) em Pulp Fiction (1994), Os 12 Macacos (1995), O Quinto Elemento (1997) e O Sexto Sentido (1999), dentre muitos outros. Seu longa mais recente foi A Day to Die, que estreou nos Estados Unidos no início de março. Fortress: Sniper's Eye, estreia no fim de abril.