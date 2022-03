Bruce Willis vai se aposentar por motivos de saúde

O astro do cinema Bruce Willis foi diagnosticado com afasia e vai se afastar da carreira, segundo um post na conta de Rumer Willis, filha mais velha do ator com a também atriz Demi Moore, publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (30). Ele tem 67 anos e é um dos nomes mais celebrados de Hollywood. Willis e a atriz Demi Moore foram casados por 13 anos e tiveram três filhas (Rumer, Tallulah e Scout). Com sua atual esposa, a modelo Emma Heming Willis, ele tem outras duas filhas (Evelyn e Mabel).

"Para os Incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele. Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso com união familiar forte e queríamos trazer seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele.

Como Bruce sempre diz, “Viva” e juntos planejamos fazer exatamente isso.

Com amor,

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn"

O que é afasia

Podem ser denominadas de afasia condições que afetam as formas de comunicação do paciente, dificultando a capacidade de se expressar ou compreender tanto linguagens verbais quanto escritas. São muitas as classificações da afasia, e elas podem ocorrer depois de lesões no cérebro, como acidentes vasculares cerebrais (AVC), doenças degenerativas e alguns tipos de demência. Geralmente acometem o lado esquerdo do cérebro nas regiões frontais e temporais.

Carreira de sucesso

Bruce Willis apareceu no show business no início dos anos 1980, fazendo pontas em algumas produções, e ganhou seu primeiro papel na série Miami Vice, em 1984. Mas a carreira foi realmente catapultada com Duro de Matar, de 1988, que arrecadou quase US$ 140 milhões ao redor do mundo. Somados, os três filmes da franquia (Duro de Matar 2, de 1990, e Duro de Matar 3: A Vingança, 1995") chegaram a arrecadar US$ 700 milhões nacional e internacionalmente.

Bruce também esteve (e foi reconhecido por sua atuação) em Pulp Fiction (1994), Os 12 Macacos (1995), O Quinto Elemento (1997) e O Sexto Sentido (1999), dentre muitos outros. Seu longa mais recente foi A Day to Die, que estreou nos Estados Unidos no início de março. Fortress: Sniper's Eye, estreia no fim de abril.

Bruce Willis e Maria de Medeiros em Pulp Fiction (divulgação) Willis e Haley Joel Osment em O Sexto Sentido (divulgação) Willis em Duro de Matar (divulgação) O elenco de Armagedon (divulgação) Willis e Milla Jovovich em O Quinto Elemento (divulgação)

