Brugge empata e garante avanço do Real Madrid na Champions

O Real Madrid nem precisou entrar em campo para se classificar com antecipação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira (26), horas antes de sua partida contra o Paris Saint-Germain, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela quinta rodada do Grupo A, o clube espanhol foi beneficiado pelo empate entre Galatasaray e Brugge por 1 a 1, em Istambul, na Turquia.

O clube da Bélgica era o único que tinha chance de ultrapassar o Real Madrid, que começou a rodada na segunda colocação com sete pontos - já classificado, o PSG é o líder. O empate na Turquia, conquistado com um gol nos acréscimos do segundo tempo, levou o Brugge a três pontos, insuficiente para alcançar os espanhóis no confronto direto em casa na última rodada, no próximo dia 11, mas importante na luta por uma vaga na fase eliminatória da Liga Europa.

O gol do atacante Krepin Diatta, aos 47 minutos, garantiu o Brugge na frente do Galatasaray no grupo. O time turco, que havia aberto o placar com Adem Buyuk, aos 11 minutos do primeiro tempo, conseguiu apenas o seu segundo ponto e terá uma missão complicada para atingir o terceiro lugar. Precisará vencer o Paris Saint-Germain, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, e torcer por um tropeço do Brugge para o Real Madrid.

Na Rússia

Pelo Grupo D, o Bayer Leverkusen se manteve com chances de classificação às oitavas de final ao derrotar o Lokomotiv Moscou por 2 a 0, mesmo jogando na Rússia. O resultado positivo levou a equipe da Alemanha aos seis pontos, ainda na terceira colocação, mais perto do Atlético de Madrid, que começou a rodada com sete.

Os gols da vitória do Bayer Leverkusen foram marcados por Rifat Zhemaletdinov (contra), aos 11 minutos do primeiro tempo, e por Sven Bender, aos nove da segunda etapa. A derrota acabou com qualquer chance de classificação do Lokomotiv Moscou, lanterna da chave com três pontos, à Liga Europa.