Brumado: médico e mais dois homens são presos por suspeita de estupro coletivo

Três homens, entre eles um médico, foram presos em Brumado, no sudoeste baiano, acusados de estupro coletivo contra uma garota de programa. Conforme a Polícia Civil, na sexta-feira (5), a vítima foi contratada para fazer um programa na residência do profissional da saúde, mas foi impedida de sair do apartamento. As identidades dos suspeitos não foram reveladas.

Ela foi obrigada, de acordo com o registro policial, a praticar atos sexuais com os três homens que estavam no imóvel, além de sofrer violência psicológica.

A Polícia Militar foi acionada na manhã de sexta. Ao chegar ao local, agentes da 34ª CIPM comprovaram o fato. O crime aconteceu em um apartamento localizado na rua Miguel Arcanjo da Silva, no bairro Nobre, naquele município.

O local passou por perícia expedida pela Delegacia Territorial e os acusados seguem custodiados à disposição da Justiça.