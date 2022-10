Bruna Biancardi reaparece com Neymar após término conturbado

Depois que Whindersson Nunes e Luísa Sonza começaram a se seguir nas redes sociais, criando uma expectativa para um possível retorno, os pombinhos da vez são Bruna Biancardi e Neymar.

A modelo viajou para Paris há alguns dias e publicou nas redes sociais. Nesta quarta-feira (12), o jogador apareceu nos stories do Instagram ao lado da ex-namorada com a legenda: "Resenha! Amor incondicional".

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A influenciadora não publicou nada ao lado do craque do PSG, pois tem registrado apenas sua passagem pela cidade da luz. No entanto, várias amigas de Bruna já deixaram pistas de uma possível reconciliação do casal.

Vale lembrar que, no início de agosto, Bruna anunciou o fim do relacionamento após boatos de que teria sido traída na festa de São João, que ocorreu em São Paulo, na casa do jogador.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", disse na época.