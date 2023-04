Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline disputam paredão no BBB 23

A reta final do BBB se aproxima e três brothers disputam a permanência na casa esta semana: Bruna, Fred e Sarah. O paredão foi formado nesse domingo (9) e teve reviravoltas.

Cezar Black foi surpreendido ao saber que o anjo era autoimune. A ideia dele era imunizar Sarah Aline, a única pessoa que ele acredita que o imunizaria também. Também surpreso com a informação, o líder Ricardo teve que mudar de voto na última hora e escolheu Fred para a berlinda.

No confessionário, Sarah Aline e Bruna Griphao foram as mais votadas pela casa. O voto de desempate foi do líder Ricardo, que indicou a atriz ao paredão.

O Castigo do Monstro colocou duas pessoas direto no Paredão. Anjo da semana, Cezar indicou Amanda e Aline Wirley. Aline Wirley comprou o Poder da Mistura, que lhe deu o direito de trocar um dos participantes indicados pelo Castigo do Monstro. A sister se salvou do Paredão e colocou Sarah Aline em seu lugar.

Indicado pelo Líder, Fred Nicácio ganhou o direito de tirar uma das duas pessoas com o colar do Castigo do Monstro da berlinda e salvou Sarah Aline. Já Amanda, emparedada pelo Monstro, teve que puxar alguém para receber o outro colar do Monstro do Paredão e puxou Sarah Aline de novo para a berlinda.

Na prova bate e volta, Amanda conseguiu se livrar do paredão.