Bruna Linzmeyer raspa o cabelo e compartilha resultado: 'personagem nova'

A atriz Bruna Linzmeyer parece não se intimidar com mudanças de visual para seus papeis. Nesta segunda-feira (7), ela surpreendeu os fãs no Instagram ao aparecer com a cabeça raspada.

Ela compartilhou um vídeo e contou que a novidade "é pra personagem nova ", mas que ela mesma adorou.

As mudanças de Bruna não são raras, há poucas semanas, ela estava com uma "juba" super cacheada e loira para o seu papel na novela 'Pantanal', nova produção da TV Globo, na faixa das nove. Na trama, Bruna vive Madeleine. Depois dos cachos, ela apostou em um mullet verde, compartilhando sempre nas redes. Confira: