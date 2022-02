Bruna Marquezine curte dia de sol em Itacaré

A atriz Bruna Marquezine escolheu Itacaré, no sul da Bahia, para curtir parte do verão. O momento foi compartilhado em uma rede social, esta sexta-feira (18), no qual a artista afirma que essa "é a vida que pediu a Deus".

Em um dos vídeos publicados, a artista mostra a boa forma, ao sair da piscina em um biquíni estampado, nas cores vermelho, amarelo e verde.

"Meu objetivo nessa viagem é me transformar em uma seriguela", publicou, entre um drink e outro.

A carioca está acompanhada de Priscilla Alcantara, cantora e campeã da primeira edição do programa "The Masked Singer", e de outros amigos.