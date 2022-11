Bruna Marquezine curte postagem de Luciano Huck em apoio a Neymar

Bruna Marquezine curtiu uma postagem de apoio ao ex Neymar, feito por Luciano Huck. O apresentador mostrou apoio aos jogadores e brasileiros que sofreram agressões físicas e verbais na Copa do Mundo da Fifa Qatar 2022.

"Quero registrar meu apoio a grandes brasileiros que sofreram com agressões e ofensas essa semana. Neymar, cuja lesão no primeiro jogo do Brasil foi celebrada por alguns, e Gilberto Gil, um dos maiores gênios da nossa cultura, que foi ofendido e agredido verbalmente ao ir torcer pela Seleção no Qatar", iniciou.

"Apesar de parecerem coisas diferentes, ambas as ofensas nascem do mesmo lugar: da intolerância e do discurso de ódio, e isso não podemos aceitar de maneira nenhuma. Independente de gostarmos do jogador ou do artista, agredir e desrespeitar pessoas tão talentosas é uma atitude desprezível", continuou.

Luciano também citou o jogador Richarlison, que marcou dois gols da vitória na partida do Brasil contra a Sérvia.

"Assim como Richarlison, precisamos nos posicionar, representando todos os brasileiros unidos, em nome de uma nação mais forte e feliz! Uma breve recuperação para Neymar e Danilo, e que venha o Hexa", concluiu.