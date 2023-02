Bruna Marquezine curtiu pipoca no Carnaval de Salvador com vestido de R$ 24 mil

Bruna Marquezine não economizou para cair na folia. Desde o primeiro dia de Carnaval, a famosa usou peças que somam quase R$ 70 mil, segundo o portal Uol.

A festa dela iniciou em Salvador. Na primeira noite, no trio da Pipoca de Ivete, ela circulou com um vestido da marca italiana Bottega Veneta, avaliado em mais de R$ 23,8 mil. Nos pés, uma sandália Sparkle Stretch de R$ 10,3 mil.

Já no trio de Anitta, o look foi da grife italiana GCDS. . O minivestido lilás, com estampa do personagem Bob Esponja, custa cerca de 1.525 euros, o que daria algo em torno de R$ 8,5 mil.

Ainda na Bahia, a famosa também circulou pelas ruas da cidade com um tênis High Top avaliado em R$ 1,8 mil e uma calça de R$ 2,5 mil.

Outro look foi um conjunto da grife Louisa Ballou. A saia custa 620 dólares (R$ 3,2 mil) e o top 285 dólares, R$ 1,4 mil na conversão direta.

Ela também foi vista com uma combinação avaliada em mais de R$ 17,8 mil. O minivestido da marca Majolica está avaliado em 188 euros, algo em torno de R$ 1 mil, considerando a cotação de hoje. O cinto que ela escolheu para compor a roupa custa 1,3 euro (R$ 7,1 mil).

Já o aro de metal acoplado ao vestido não sai por menos de 400 euros (R$ 2,2 mil). O visual ganhou ainda um bracelete de 319 euros (R$ 1,7 mil) e uma sandália R$ 5,6 mil.