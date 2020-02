Bruna Marquezine é esperada no Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine vem pra folia baiana (foto/divulgação)

As definições de lacre serão atualizadas com sucesso, já que a atriz Bruna Marquezine promete dar o ar da graça no carnaval baiano. Marquezine, que atualmente possui quase 40 milhões de seguidores apenas no Instagram, é presença esperada no Camarote Salvador, no circuito Barra-Ondina. Bruna atualmente tem mais de 10 contratos com marcas da Europa e Estados Unidos, que, além de lhe pagarem, bancam hospedagem e motorista para tê-la na primeira fila. O jogador Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, também estará na área – vem com diversos amigos.

Apetite

O número de fusões e aquisições de empresas bateu recorde no Brasil em 2019. De acordo com levantamento divulgado pela KPMG, foram 1.231 transações concretizadas, cerca de 27% a mais do que em 2018. A avaliação dos analistas é que companhias nacionais e estrangeiras têm apresentado mais apetite para implementar seus planos de expansão no país, com investimentos de longo prazo por meio de fusões e aquisições.

Agendinha de início de Carnaval

DJ Bhaskar, irmão gêmeo de Alok, se apresenta hoje à noite, a partir das 23h, na boate Doca, na Bahia Marina. Fábio Serra e Pedro Chamusca completam o line-up do agito.

A cantora Anitta leva o seu tradicional ensaio para o Camarote Skol, no circuito Barra-Ondina. Hoje, às 20h.

Pedro Tourinho e Majur serão os reis do bloco Os Mascarados, que desfila amanhã, sob o comando de Margareth Menezes, no circuito Barra-Ondina. Uma turma super cool estará presente.

Lá no edifício Oceania, na Barra, Marta Góes, Xande Mendonça e Manno Góes irão promover, também nesta quinta, um baile à fantasia, apenas para convidados.



Atuação

Neste Carnaval 2020, o site Alô Alô Bahia atuará em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo com coberturas ao vivo e ativações. A cobertura, nas três praças, inclui matérias especiais e conteúdo sob medida. Além disso, na capital baiana, o Alô Alô Bahia é media partner dos principais camarotes, como o Salvador, Expresso 2222 e Skol.

Flora e Gilberto Gil recebem em almoço carnavalesco no sábado (22) (foto/divulgação)

Flora e Gil promovem almoço carnavalesco

Baiano é povo acolhedor por natureza, e como tal não se acanha em abrir as portas de casa, principalmente para reunir amigos. É o caso do cantor Gilberto Gil, que promove almoço carnavalesco, no próximo sábado, no apartamento da Vitória. Ao lado da esposa, a empresária Flora Gil, que organiza o Camarote Expresso 2222, Gil irá receber amigos e empresários envolvidos com a realização do Carnaval. Celebridades que estiverem curtindo a folia baiana também devem aparecer por lá.

Retiro

Entre os dias 25 e 29 de março, a Praia do Espelho, no Sul da Bahia, irá receber a 23ª edição do Ashta Retiros, organizado por Roberta Costa. Desta vez o local escolhido é a fazenda de coco em frente ao mar de Angela e Marina Massi. Na programação, além de aulas de ioga, muita meditação, massagem, alimentação saudável e rituais de cuidados com a pele e o cabelo.

O casal Fernando Filho e Daiane Paula fugiram do Carnaval (foto/divulgação)

Longe dos tamborins

Neste momento, enquanto em Salvador as feijoadas borbulham assanhadas nos panelões carnavalescos, com muito samba, suor e cerveja, em Saint Barth, no Caribe, o casal Daiane Paula e Fernando Filho curte as mordomias do Christopher Hotel, que possui apenas 42 quartos e suítes. Vão passar os próximos dias por lá, longe dos trios e camarotes do circuito Barra-Ondina.

Lançamento

Um grupo de empresários que construiu o Enseada do Castelo, em Praia do Forte, está erguendo um novo empreendimento no mesmo vilarejo baiano. Trata-se do Praia Bella, que contará com lotes de 594, 700 e 800 m2. O projeto arquitetônico é do escritório Bolzico Associados e a construção está a cargo da Santa Helena Construtora.