Bruna Marquezine ganha bolo surpresa no camarim de Sandy e Júnior

Bruna Marquezine completa 24 anos nesse domingo (4) e virou a noite de aniversário em um dos shows da dupla Sandy & Júnior no Rio de Janeiro. O presente ficou ainda melhor por conta de um bolo surpresa e de um parabéns puxado por Júnior no camarim. A atriz, que não esperava a comemoração, ficou visivelmente emocionada (veja vídeo abaixo).

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Fê Paes Leme e Carol Sampaio foram alguns dos famosos que acompanharam a atriz no show. Eles ainda fizeram questão de desejar boas energias à amiga pelas redes sociais. Carol Sampaio disse: "que esse novo ciclo seja cheio de amor, paz, saúde e tudo de mais lindo! Eu amo você, nos amamos você, Simples assim".

Nos stories de Marquezine, ela postou um registro seu com de um time de famosos cantando "Olha o que o amor me faz", dentro de uma van, a caminho do show.