Bruna Marquezine, Pri Alcântara e João Gomes curtem Ivete na pipoca

Ivete Sangalo foi a artista que deu início ao primeiro dia de Carnaval em Salvador, nesta quinta-feira (16), no circuito Barra-Ondina. E para prestigiar a chegada da musa à maior festa de rua do planeta, diversos amigos famosos marcaram presença.

Na redes sociais, registros de Bruna Marquezine, Priscila Alcântara, João Gomes, Carlinhos Maia, José Loreto e outros famosos 'pipocaram'.

Marquezine já é figurinha carimbada do carnaval de Salvador, e curte a folia pelo menos desde 2014. Nesses anos todos, Bruna já aproveitou um pouco de tudo que o Carnaval baiano oferece: se esbaldou nos trios de Ivete Sangalo, Léo Santana, Márcio Victor, Anitta e Major Lazer; bateu várias vezes ponto no Camarote Expresso 2222; e curtiu as pipocas de Baiana System e Daniela Mercury.



Em 2019, a musa parou a Bahia após uma verdadeira maratona carnavalesca, com direito a passagem em camarote, trio elétrico e dança no meio da galera. Marquezine recorreu a um mototáxi para deixar o circuito Dodô (Barra-Ondina) e também deu o que falar.

Foto: reprodução

O cantor João Gomes não aguentou ficar somente no trio de Ivete Sangalo e se jogou na pipoca acompanhado de amigos e da namorada. Muito animado, tirou foto com fãs e dançou muito. E depois de curtir a pipoca, ele foi direto para a varanda de um camarote, onde cantou com Ivete.

O sertanejo ainda tirou um tempo para posar ao lado de Priscila e Marquezine. Além de aparecer ao lado de Carlinhos em cima do trio.

E Carlinhos Maia também foi outro que não aguentou a emoção e caiu na pipoca de Ivete.

Gravação de novela

O ator José Loreto subiu no trio elétrico Pipoca da Ivete para gravar uma cena da novela das 7, Vai na Fé, da TV Globo. O intérprete de Lui Lorenzo, cantor pop da trama, estava vestido com figurino do personagem e cantou duas músicas com a musa baiana. As cenas foram transmitidas ao vivo pela TV Bahia.

A música escolhida para a dupla cantar pela primeira vez junta foi "Não Precisa Mudar". A cena será transmitida na novela. Em seguida, o astro da novela cantou Pool Party do Lui, música do personagem de Loreto. O ator chegou a Salvador na quarta-feira para ensaiar com a banda de Ivete Sangalo.

