Bruna Marquezine republica mensagem para rebater ataques por peso

A atriz Bruna Marquezine postou uma foto celebrando o Réveillon e recebeu vários comentários por conta do seu peso - muitos criticaram a artista pela magreza. A discussão levou o nome de Bruna aos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (1º).

Bruna fez posts mostrando seu look de fim de ano no Instagram. Ela passou a virada em Trancoso, na Bahia, com familiares.

"Vocês têm noção que dá pra ver o pulmão dela? Anorexia é uma doença e mata! Pelo amor de Deus, se cuida", publicou um seguidor. "Melhor comer um pouco, tá magrinha demais", escreveu outro. "Vamos come uma pizza para jogar uma gordura nesse corpo", palpitou um terceiro.



Diante da repercussão do caso, Bruna replicou um comentário de um fã, que respondia a uma pessoa que chamou a atriz de "magra demais". "Ser gordo ou ser magro não é sinônimo de uma pessoa não saudável. Na verdade, o que não é nada saudável é o seu comentário absurdamente irresponsável e extremamente ignorante", dizia o texto.

Em 2018, quando estava no ar em Deus Salve o Rei, Bruna já tinha feito um vídeo rebatendo críticas sobre seu peso. "Eu não pedi para você vir dizer se estou muito magra", disse ela em determinado momento do vídeo antigo que voltou a repercutir agora. "Se sua crítica for ofender, machucar, fazendo com que essa pessoa se sinta mal com o corpo dela, por mais que seja sem intenção.Fica quieto. Não comenta. Em nenhuma das minhas legendas eu perguntei se vocês acham que eu estou bonita ou se eu estou magra demais”, finaliza.