Bruna Marquezine se defende após críticas por fantasia de enfermeira

Após publicar uma foto vestida de enfermeira, usada como uma fantasia de Halloween, a atriz Bruna Marquezine recebeu duras críticas nas redes sociais. Até o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) se pronunciou em repúdio ao ocorrido.

Na noite desta quarta-feira (03), Marquezine publicou uma nota no Twitter se desculpando pela fantasia. “A todas as profissionais de enfermagem friso aqui meu total respeito à categoria. Eu as vejo como heroínas. Jamais seria a minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween”, começou a atriz.

Ela defendeu a legitimidade da ‘luta’ e afirmou que também faz parte dela. “Lamento não ter tido conhecimento sobre esse tema antes, mas que essa discussão sirva verdadeiramente como oportunidade de aprendizado e transformação”, declarou.

Marquezine ainda reconheceu sua grande influência enquanto artista e fez um convite aos "órgãos competentes” a fazer uma reflexão sobre profunda “sobre como a indústria pronográfica, o machismo estrutural e a cultura do estupro são o verdadeiro cerne da sexualização e erotização das mulheres em qualquer uma das profissões.”