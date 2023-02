Bruna Marquezine se hospeda em super casa com vista para a Baía de Todos os Santos

Bruna Marquezine passou três dias intensos em Salvador. Após se esbaldar na folia no circuito Dodô (Barra-Ondina), ela voltou ao Rio de Janeiro no último domingo (19) para acompanhar os desfiles na Sapucaí. Presença certa no carnaval baiano, Bruna sempre se hospeda nos melhores hotéis da cidade. Dessa vez, no entanto, preferiu ficar mais reservada em uma super residência com vista para a Baía de Todos os Santos.

De acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, Bruna ficou hospedada na Casa Gamboa, que conta com 750m2 e 5 suítes. Projetada por Zanine Caldas, o imóvel foi recentemente repaginado pelo arquiteto Marlon Gama. O espaço também recebe festas para até 200 convidados.

Reprodução/Redes sociais

Nos três dias em que ficou na capital baiana, Marquezine bateu ponto, ao lado de outros famosos, na Pipoca da Ivete, no Bloco da Anitta e dançou muito ao som de Àttooxxá e Major Lazer. Ela também curtiu o Camarote Salvador de quinta-feira (16) até sábado (18). "Feliz demais. Eu amo esse Carnaval. Estava morrendo de saudade”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Reprodução/Redes sociais





