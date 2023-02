Bruna Marquezine usa vestido de R$ 8,8 mil em trio de Anitta

Bruna Marquezine apostou em um visual divertido para curtir o Bloco da Anitta, na noite de sexta-feira (17), no circuito Dodô (Barra-Ondina). A atriz apareceu com um vestido com estampa do personagem Bob Esponja. Mas engana-se quem pensa que o modelo era baratinho.

A peça faz parte da coleção mais recente da grife italiana GCDS, e apareceu no desfile de verão 2023 na semana de moda de Milão. No site da marca, o item, que ainda está em pré-venda, tem valor de US$ 1.710 (cerca de R$ 8.800).