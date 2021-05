Bruna Surfistinha anuncia gravidez: "momento mais lindo da minha vida"

A empresária, escritora e ex-garota de programa Raquel Pacheco — popularmente conhecida pela alcunha de Bruna Surfistinha — anunciou que está grávida do seu primeiro filho. Ela divulgou a novidade através de suas redes sociais.

"Eu não via a hora de dividir com vocês esta notícia maravilhosa: estou gravidíssima faz 21 semanas. Para quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser", escreveu Bruna.

Ela prometeu contar neste domingo (9), dia das mães, todas os detalhes sobre sua gravidez, inclusive o sexo do bebê. "No meio do caos e de tantas notícias tristes, estou vivendo o momento mais lindo da minha vida", afirmou.