Bruna Surfistinha anuncia sorteio de camisa do Vitória no Instagram

A ex-garota de programa Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, está sorteando uma camisa do Vitória no Instagram. O uniforme foi utilizado pelo jogador Léo Gamalho no jogo entre Vitória e Ceará no dia 8 de março.

Bruna é uma das embaixadoras da Fatal Model, site de prostituição que patrocina o clube. É a empresa que está intermediando o sorteio.

"Oi, galera! Estou com uma surpresa enorme para vocês! Em parceria com o Vitória e o Fatal Model, estou sorteando uma camisa oficial do Vitória, que foi usada pelo Léo Gamalho, no jogo entre Vitória e Ceará, no Dia das Mulheres (08/03)", diz a legenda.

Bruna foi homenageada pelo clube no Dia das Mulheres, sendo citada ao lado de Maria Quitéria, por exemplo, como uma das grandes mulheres do Brasil.