Bruna Surfistinha denuncia que foi agredida pelo ex-marido com chutes

A atriz Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, revelou que foi agredida pelo ex-marido, o ator João Victor Santos, conhecido como Xico Santos, no começo de março, após ajudá-lo enquanto estava alcoolizado. Ele está proibido de chegar perto da atriz por determinação judicial.

Em depoimento à Polícia Civil, Raquel afirmou que a situação aconteceu no dia 5 de março. Xico teria ido à residência da atriz e iniciou os insultos verbais, mesmo após ter o ajudado durante um momento de alcoolismo. Ao olhar o celular do ex-marido, ela descobriu que o mesmo estaria mantendo relações com outras mulheres.

Ao confrontá-lo, o ex-marido começou a agredir Raquel com chutes na direção do rosto, mas ela conseguiu se proteger colocando o braço. Conforme o g1, Raquel estava com uma das filhas gêmeas no colo durante a agressão, mas a menor não foi atingida. Com medo, a atriz pediu ajuda para uma amiga, que acionou a Polícia Militar.

A Justiça de São Paulo, no mesmo dia, concedeu a medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha. João Victor está proibido de se aproximar de Raquel, tendo de manter a distância mínima de 300 metros, além de não manter nenhum tipo de contato com a ex-mulher, inclusive por mensagem de texto. Outra proibição é frequentar local de residência, trabalho ou estudo da vítima.

"A versão apresentada pela vítima é verossímil e corroborada por fotografias juntadas aos autos que demonstram a existência de lesões corporais compatíveis com seus relatos de que foi agredida fisicamente. Tratando de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a medida protetiva deve ser concedida para evitar-se a ocorrência de novas situações de risco, preservando-se a integridade física e mental da mulher", afirma a juíza Tânia Silveira.