Bruna Wurtz supera favorita e fica com ouro na patinação

O segundo ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima aconteceu na patinação artística. Bruna Wurts desbancou a favorita Giselle Soler para ficar com a medalha dourada neste sábado (27), na capital peruana. As primeira medalhas do país vieram um pouco mais cedo, no triatlo.

Com uma bela apresentação e um tanto de sorte, a carioca superou a argentina, que defendia o título vencido no Pan de Toronto, no Canadá, para figurar no lugar mais alto do pódio. Eduarda Fuentes, do Equador, ficou com o terceiro posto.



Com dois erros de execução nos saltos no programa curto, ainda na sexta-feira (26), a brasileira de 18 anos estava com a segunda melhor nota da competição neste sábado quando a adversária sul-americana acabou caindo em sua apresentação, fechando a disputa com 103,17 pontos, superando Soler (92,15).



"Não fiquei satisfeita com meu desempenho no programa curto. Se eu tivesse feito o meu melhor e ficado em segundo, estaria tudo bem, mas não foi o que aconteceu. Hoje (sábado) poderia ter ido melhor, mas não vou reclamar, né? Estou muito feliz com essa medalha", comentou a patinadora, em entrevista ao canal Sportv.