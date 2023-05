Bruninho sai em defesa de Wallace: 'Errou e aprendeu com isso'

Suspenso por cinco anos de qualquer competição organizada por entidades ligadas ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), o oposto Wallace de Souza recebeu o apoio de Bruninho, companheiro de seleção brasileira, nesta segunda-feira (8). Em texto publicado em seu perfil nas redes sociais, o levantador exaltou a figura do "amigo e companheiro" e o defendeu em meio ao momento conturbado que o jogador vive.

"Esse é um post para falar de um amigo e companheiro que tive durante anos na seleção brasileira", escreveu o jogador em suas redes sociais. "O Wallace é um homem humilde, pai e marido maravilhoso e fruto de uma família extremamente trabalhadora e de corações gigantes. Conheço ele e toda sua família e tenho um grande carinho e admiração por todos".

Wallace foi suspenso na última semana por cinco anos como punição por postagem em que ele sugeriu um tiro na cara no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Num movimento inédito e que pegou de surpresa dirigentes do COB e da CBV, o despacho do CECOB, assinado pelos conselheiros Ney Bello Filho, Sami Arap, Humberto Aparecido Panzetti e Guilherme Faria da Silva, determina o corte de repasses do comitê destinados à confederação por seis meses.

"Já tivemos nossas discussões e nem sempre concordamos com todas as coisas. Ele cometeu um erro grave e isso não se discute, se arrependeu, pediu desculpas e pra quem o conhece, sabe que é verdade", continuou Bruninho. Juntos, conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Em sua postagem, o levantador a importância de Wallace nesta conquista. "Vivemos num país extremamente politizado e acredito que ele foi mais uma das pessoas que expôs o que pensava, conquistando muitos admiradores e por outro lado, muitos críticos ferrenhos. Vivemos tempos difíceis, onde parte da população vive de maneira extremista, nos dois lados da moeda".

Apoiador de do ex-presidente Jair Bolsonaro, Wallace publicou, em janeiro, mensagem na qual sugeriu que o presidente Lula levasse "um tiro na cara". Ele chegou a ser suspenso das quadras, mas conseguiu liminar do STJD do vôlei para disputar as finais da Superliga pelo Cruzeiro no último mês.

"Jamais teremos o mundo ideal, eu apenas penso que deveríamos viver com mais empatia e equilíbrio no julgamento à pessoa que durante toda sua vida e carreira foi íntegra e correta, representando o Brasil da melhor maneira possível", afirmou Bruninho. Por entrar em quadra, contra a recomendação inicial, a CECOB determinou que a CBV deixe, pelos próximos seis meses, de participar de todo o movimento do ciclo olímpico.

"TIRO NA CARA" DE LULA

A punição do medalhista olímpico com a seleção brasileira de vôlei aconteceu depois que o jogador sugeriu um "tiro na cara" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em publicação nas redes sociais em janeiro deste ano.

Em janeiro, o Sada Cruzeiro lamentou a atitude de Wallace e anunciou seu afastamento da equipe por tempo indeterminado, ressaltando a necessidade de cautela em manifestações nas redes sociais por causa do momento "delicado" do País. O atleta é apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas pelo petista nas eleições de 2022 e entusiasta da ampliação do acesso a armas pela população.

Depois de ganhar a Superliga com o Cruzeiro, ele disse que errou ao perguntar aos seus seguidores quem daria um tiro em Lula e agradeceu as pessoas que o apoiaram. "Cometi um erro fora de quadra, do qual me desculpei, me arrependi. Não desejo que nenhum atleta passe por isso", afirmou.