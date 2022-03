Brunna Gonçalves anuncia saída do balé de Ludmilla

A dançarina e influencer Brunna Gonçalves, 30 anos, esposa da cantora Ludmilla, anunciou que não faz mais parte do balé da funkeira. Em uma postagem no Instagram, a ex-bbb contou que pretende focar em projetos pessoais, em 2022. O comentário foi resposta a um fã que perguntou se ela continuaria dançando ao lado da esposa.

“Infelizmente não. Eu cheguei a falar sobre isso no BBB. Esse ano eu quero focar mais no meu trabalho com a internet, estudar e colocar alguns projetos em prática daí vai ficar difícil conciliar com os shows, ensaios etc. Mas estou tentando ao máximo acompanhar a Lud em alguns shows e quem sabe eu apareço de surpresa no palco”, contou a dançaria, e completou “não consigo ficar muito tempo longe nem dela e nem do palco”.

Outro fã perguntou se ela se arrependia de ter participado do Big Brother Brasil. “Jamais! O BBB foi a experiência mais doida e mais incrível que eu já vivi na vida. Me joguei de corpo e alma, não faria nada de diferente. Aprendi muitas coisas e sai de lá outra pessoa! Estar no BBB foi 100% positivo em todas as áreas da minha vida”, disse Brunna.

Ela foi a quinta eliminada do reality com 76,18% dos votos.