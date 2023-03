Brunna Gonçalves bate o martelo e define data para ter filho com Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, nunca escondeu a vontade de ter um filho com a cantora. Casadas desde dezembro de 2019, as duas já decidiram a data para ter a criança.

Em conversa ao Gshow, a esposa da funkeira afirmou que 2023 está sendo um ano muito bom para a vida profissional e, devido à correria do dia a dia, a gravidez será organizada no próximo ano.

"Já sabemos quando a gente vai querer ter. A gente já sabe de tudo. Não vai ser neste ano, pois ainda temos muitos projetos profissionais. Ludmilla tem muitas músicas para lançar, eu quero empreender e em breve vou lançar um produto para cabelos com o meu nome", disse.

Mas, mesmo com a agenda lotada, a maternidade vem com força total no próximo ano. "Está planejado, só que não vai ser por agora. [...] Já batemos o martelo sobre a maternidade", comentou.

Referente à gravidez, Brunna comentou que pretende fazer um novo procedimento estético assim que der à luz ao bebê, já que o corpo é a principal fonte de renda da dançarina.

"Já coloquei silicone e me sinto bem. Depois da maternidade, não sei como meu corpo vai reagir. Mas, se precisar, faço uma lipo, coloco silicone", brincou.