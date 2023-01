Bruno apresentou namorado ao pai, Antônio Fagundes; genro e sogro já trabalham juntos

Antônio Fagundes já conhece o genro. Bruno Fagundes apresentou formalmente o namorado, o ator Igor Fernandez, ao pai durante viagem a Minas Gerais em outubro do ano passado.

Igor e Antônio já se conheciam desde 2019, quando trabalharam juntos na novela "Bom sucesso".

Bruno e Igor começaram a namorar ainda no início das gravações de "Cara e Coragem", no primeiro semestre do ano passado. O relacionamento só foi assumido publicamente na última terça (3) após postarem uma foto nas redes sociais.

Esse é o primeiro relacionamento com outro homem assumido publicamente pelo ator. Bruno, de 33 anos, é filho de Fagundes com a atriz Mara Carvalho. O ator interpreta o vilão e coreógrafo Renan na atual novela das 7.

Já Igor vive o personagem Lucas, do mesmo núcleo. Ele estreou na TV em "Bom sucesso", em 2019. Na época, o ator assumiu publicamente sua sexualidade ao relevar que estava namorando o estudante de Psicologia Gabriel Soares.