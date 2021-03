Bruno Camilo lamenta empate: 'Resultado infelizmente não veio'

O Bahia e o Vitória da Conquista fizeram um jogo sem grandes emoções e empataram sem gols neste domingo (7), no Lomanto Júnior, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Após o fim da partida, o meia Bruno Camilo lamentou o resultado.

"Foi um jogo duro, complicado. A gente buscou o resultado até o final, mas simplesmente não veio. Vamos trabalhar mais durante a semana para no próximo vir o triunfo", afirmou, em entrevista à TVE Bahia.

O resultado deixou o Esquadrão em 6º lugar na tabela, com quatro pontos. Já o Bode, também com quatro pontos, aparece na 7ª colocação, mas tem um duelo a menos.

Na próxima rodada do estadual, o Bahia faz o clássico contra o Vitória, no dia 17, às 19h30, em Pituaçu. Já o Vitória da Conquista enfrenta o Jacuipense no domingo (14), às 16h, em Pituaçu.