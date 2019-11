Bruno Covas apresenta novo coágulo perto do coração, diz boletim

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), fez uma tomografia, na manhã desta segunda-feira (4), que mostrou melhora no tromboembolismo pulmonar. A informação é do G1. Porém, segundo o veículo, novos exames detectaram um pequeno trombo (coágulo) no átrio direito, junto ao cateter venoso central por onde foi injetada a quimioterapia, perto do coração. Após o surgimento do novo coágulo, os médicos decidiram manter a internação para adequar a medicação.

"Um ecocardiograma realizado dia 3/11 no prefeito Bruno Covas mostrou novo coágulo, no átrio direito. Exames subsequentes, entre os quais uma angiotomografia arterial e venosa do tórax, demonstrou redução dos sinais de tromboembolismo pulmonar e o surgimento de um pequeno trombo junto ao cateter venoso central. Por isso, a equipe médica decidiu pela permanência hospitalar para adequação da anticoagulação", diz o boletim médico divulgado na manhã desta segunda.

Ele segue internado no Hospital Sírio-Libanês, na região Central de São Paulo, sem previsão de alta. Covas foi diagnosticado com um câncer na transição entre o esôfago e o estômago e decidiu não licenciar do cargo para fazer o tratamento.

Covas passou pela primeira sessão de quimioterapia no dia 30 de outubro e não teve sintomas. O tratamento contra o câncer pode ser feito em ambulatório, mas o motivo da internação do prefeito era a trombose com embolia pulmonar – que desde sexta-feira (1º) era considerada "sob controle".

Ao todo, Covas fará três sessões de quimioterapia na primeira fase do tratamento. A próxima sessão será realizada daqui a duas semanas.