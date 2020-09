Bruno dá 'patada' em Marrone durante live: 'Fala muito de você'

Os sertanejos Bruno e Marrone participaram de uma live ao lado de Leonardo e da dupla Jorge Matheus no domingo (13). O show acabou marcado por uma briga entre os dois companheiros de trabalho.

Quando Marrone fala a Leonardo sobre uma música que ouviu "em uma fitinha" na casa do sertanejo, Bruno o interrompe.

"Para de falar de você. Você fala muito de você: minha fazenda, meu não sei o que, minha vida, vá se f...", disse.

Jorge ficou incomodado com a cena e defendeu Marrone. Leonardo fez o mesmo. "Marrone é uma grande personalidade, e tem muita história dele para contar", tentou apaziguar Jorge.

Nos comentários, os espectadores mostraram espanto com o tratamento entre os colegas de trabalho. "O Bruno tem que parar de falar do Marrone e respeitar o cara. Ele está se achando demais", dizia um comentário.

"Bruno foi muito deselegante com Marrone. Se é assim diante das câmeras, posso imaginar o que Marrone passa atrás delas", considerou outra pessoa.

No final, Bruno se arrependeu e pediu desculpas. "Às vezes eu tenho momento de pânico. Eu amo o Marrone, é um cara que está comigo há 34 anos. Minha personalidade é mais forte, explosiva", disse. Os dois se abraçaram, indicando que estava tudo bem.

No Instagram, Bruno se explicou, atribuiu as palavras à bebida e afirmou que a dupla não vai acabar. "Eu acho que o mais importante são as nossas atitudes e não as nossas palavras, principalmente quando a gente está um pouquinho elevado alcoolicamente. Eu já pedi desculpas pra ele na hora, ele me conhece, a gente já brigou várias vezes e já se perdoou várias vezes. O importante é que estamos juntos e não vamos nunca nos separar, apesar de algumas pessoas torcerem pro lado negativo".