Bruno Gaga aperta botão e desiste do BBB; vídeo

Bruno Gaga, participante do Big Brother Brasil 2023, apertou, na tarde desta sexta-feira (17) o botão de desistência e saiu da casa do reality show.

Ele alegou estar com saudades da família e disse que chegou no limite. Após desistir do programa, os brothers correram para questionar Bruno o que aconteceu e tentar consolá-lo.

"Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", justificou. Ao ser contestado por Marvvila, ele disse "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito".

No confessionário, Bruno comentou sobre o motivo de sua desistência: "Estou desistindo do programa, por uma pena, não sei se é fatalidade. Mas cheguei ao meu ápice da ansiedade. Quando me inscrevi, queria fazer história e brilhar."

O participante foi indicado ao último paredão, mas passou ileso na última terça (14), e seguiu no jogo.

Veja momento da desistência:

???? Confira o momento em que Bruno Gaga apertou o botão e desistiu do #BBB23 pic.twitter.com/03FsWLNJpy — Tracklist (@tracklist) February 17, 2023

No final da tarde da última segunda-feira (13), Bruno Gaga precisou ser amparado pelos brothers após passar por uma crise.

Aos prantos e embriagado, Bruno Gaga demonstrou indignação e medo pela sua primeira indicação ao paredão.