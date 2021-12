Bruno Gagliasso é confundido com fake e vendedor rebate: "Sou o Batman"

Fazer compras online pode não ser muito prático para os famosos. O ator global Bruno Gagliasso teve sua identidade questionada ao entrar em contato com um vendedor através do Whatsapp.

“Eu só queria comprar umas coisas pro Rancho”, comenta Bruno, em uma publicação feita em suas redes sociais. Ele postou um print da sua conversa com o vendedor e perguntou aos seguidores: "vocês também precisam mandar áudio para provar que vocês são vocês?”

No print, é possível ver o ator se identificando ao passo que o vendedor, descrente, responde: “Sou o Batman. Não comenta com ninguém.”

A publicação arrancou risos de muitos fãs e até de alguns famosos. “Quando você me mandou uma mensagem a primeira vez eu tirei um print pra guardar, pq pensei ‘se for fake vai ser engraçado, se não for eu morri’”, comentou o ator Vitor diCastro.

“Tantos golpes sendo aplicados pelo WhatsApp, melhor ter precaução mesmo”, disse uma seguidora. “Me manda um oi também”, brincou outra.