Bruno Guimarães é apresentado no Lyon e faz homenagem ao pai

Melhor volante do último Campeonato Brasileiro e melhor jogador da seleção brasileira no último pré-olímpico. Para além dos prêmios individuais, também foi campeão paranaense, das Copas Sul-Americana e do Brasil respectivamente em 2018 e 2019. É com esse currículo que Bruno Guimarães chega ao Lyon, da França, negociado por 20 milhões de euros (aproximadamente R$93 milhões) junto ao Athletico-PR - clube que o revelou e projetou. Com apenas 22 anos, o brasileiro assinou contrato com o Lyon até 2024.

Bruno Guimarães foi apresentado nesta quinta-feira (13) pelo presidente do clube, Jean-Michel Aulas, e pelo diretor de futebol: o ídolo Juninho Pernambucano, peça fundamental para que Bruno escolhesse a França como seu destino. No Lyon, o atleta vai usar a mesma camisa 39 que usou no Athletico-PR por um motivo simples: homenagear o seu pai, Dick, que era era taxista no Rio de Janeiro e trabalhava com o carro de número 39.

Em 2019, Bruno Guimarães foi para a cerimônia que premiou os melhores do Brasileirão no táxi que era usado por seu pai (Foto: Divulgação/Twitter)

Desta vez, o número de sua camisa não foi uma coincidência e sim escolha do brasileiro. Quando chegou ao Athletico, tinha 19 anos e queria utilizar o mesmo número. Por coincidência, sequer precisou fazer o pedido à direção do clube. Municiado com o afeto que envolve aquele número, Bruno Guimarães foi devastador em sua passagem pelo Furacão. Até por isso foi disputado por grandes do futebol europeu, a exemplo de Benfica, Atlético de Madrid e Arsenal.

"Agradeço aos clubes que estiveram interessados, isso mostra que o trabalho foi bem feito. Estou muito feliz por vir ao Lyon e farei de tudo para me integrar rapidamente. Juninho é um dos grandes responsáveis pela minha decisão. Ele ligou para minha família e meus agentes. Ele foi sincero e leal. Me apresentou um projeto de carreira muito bom e foi isso que me fez querer vir", declarou.

Bruno Guimarães está À disposição do técnico Rudi Garcia para o próximo jogo do Lyon, no próximo domingo (16), contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. O campeonato do Lyon não é bom: a equipe ocupa a 9ª colocação, com 33 pontos ganhos em 24 jogos. A distância para o Rennes, primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, é de 8 pontos