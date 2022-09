Bruno Jacob busca título mundial no Motosurf Freeride neste fim de semana

O piloto baiano de motosurf Bruno Jacob terá neste fim de semana a chance de conquistar um título mundial inédito para o Brasil na categoria Freeride. O atleta está no p três no Mundial de Motosurf Freeride 2022 e irá competir em Noja, na Espanha, a última etapa do campeonato. As provas acontecem nos dias 1º e 2 de outubro.

“A praia de Noja é muito abrigada, de águas claras e por ser bem protegida e com boa visibilidade, quando está com ondas na maré cheia, possibilita manobras incríveis. De acordo com a previsão do tempo, o mar estará em condições favoráveis e estou seguro que conseguiremos impressionar os juízes com uma alta performance”, destaca Bruno Jacob.

Vice-campeão mundial em sua categoria e atual campeão sul-americano, o atleta baiano afirma que nunca esteve tão perto de levar o título mundial e ressaltou que na reta final de preparação para as provas tem cuidado não só da parte física, mas também do mental. “Estou muito focado e concentrado em manter o preparo físico e mental e a alimentação adequados. São 11 anos no circuito de motosurf e nunca cheguei tão perto do meu objetivo, que é trazer esse título inédito para o Brasil, que e único que falta para mim”, completou.

Após disputar o Jet Raid, realizado entre os dias 16 e 18 de setembro, em Angra do Reis-RJ, no Brasil, o piloto realizou os treinamentos de resistência em águas mais frias. Jacob teve o apoio do big rider Alemão de Maresias, uma referência mundial em tow-in (técnica onde o surfista é rebocado por um jet ski até a onda), e o técnico de surf e seu grande parceiro de resgate, Nick Passos.