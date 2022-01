Bruno Lopes elogia estreias de Marcelo Cirino e Oscar Ruiz

O Bahia passou longe de conseguir uma boa atuação durante o empate com o Unirb, na noite desta quarta-feira (19), em jogo que marcou a estreia do tricolor na Fonte Nova em 2022.

Sem ritmo e entrosamento, o Esquadrão abusou dos passes errados, foi pouco criativo e só escapou da derrota aos 51 do 2º tempo, quando Lucas Araújo pegou o rebote da própria cobrança de pênalti e mandou para as redes.

Apesar da falta de brilho, pelo menos dois jogadores receberam elogios do técnico Bruno Lopes, que comandou a equipe alternativa. Os atacantes Oscar Ruiz e Marcelo Cirino entraram na segunda e ganharam os primeiros minutos na temporada.

"São jogadores que estão há muito tempo sem jogar, né? Cirino vem de uma lesão grave, com muito tempo de inatividade. É o primeiro jogo dele. Ruiz também vem de muito tempo sem jogar, se não me engano é o primeiro jogo dele desde outubro. Já são muitos meses sem jogos. Acho que eles acrescentam qualidade ao jogo", disse Bruno.

Os dois atacantes vivem momentos diferentes no Bahia. Cirino chegou ao tricolor em setembro ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho. Ele não entrou em campo em 2021 e não conseguiu ajudar o tricolor a escapar do rebaixamento. Antes do duelo contra o Unirb, o último jogo dele havia sido em 2020, quando ainda atuava no futebol chinês.

Já Oscar Ruiz foi contratado no início do ano passado, mas não conseguiu se firmar no Bahia. Após a chegada de Guto Ferreira, ele foi afastado do elenco. Rebaixado ao time de transição, o paraguaio tem no Campeonato Baiano a chance de mostrar serviço.

"O Marcelo é mais posicional, com bons apoios, movimentos entre linhas. E o Oscar com mais profundidade, mais chegadas no último terço. São jogadores que há muito não jogavam, tiveram seu momento e acrescentaram a equipe experiência e qualidade técnica", completou Bruno Lopes.