Bruno Reis anuncia medidas de segurança para escolas municipais de Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta quinta-feira (13) uma série de medidas preventivas de segurança para as escolas municipais. Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito elencou as ações, como o início de uma ronda da Guarda Municipal nas escolas e a ampliação do videomonitoramento nas unidades de ensino, com o objetivo de garantir a proteção de estudantes e profissionais da Educação.

O anúncio do prefeito ocorre após os ataques e ameaças de atentados contra unidades de ensino em todo o país. Ao falar sobre as medidas, Bruno afirmou que “a onda de violência que está ocorrendo nas escolas de forma covarde e absurda” tem causado preocupação. Nesta quinta, ele se reuniu com integrantes da Secretaria da Educação e da Guarda Municipal para discutir o tema.

“Não poderia assistir isso de braços cruzados. Convoquei, agora à tarde, uma reunião com toda minha equipe da Secretaria de Educação e da Guarda Municipal. Estamos adotando uma série de medidas para terem início imediatamente. Amanhã, vamos iniciar a ronda nas escolas, nos dois turnos, manhã e tarde. As viaturas da Guarda Municipal estarão circulando nas imediações das escolas”, declarou.

Outra medida será o treinamento, feito pela Guarda Municipal, com dirigentes escolares para lidarem com situações relacionadas a violência. “Vamos também ampliar o videomonitoramento nas escolas, implantando mais câmeras e sistemas de alarme, para, caso tenha alguma ocorrência, a viatura possa ser acionada imediatamente”, disse.

Por fim, o prefeito enfatizou que estas ações vão ocorrer em caráter permanente. “Elas chegam para ficar. Espero, com isso, poder levar mais segurança, mais tranquilidade para os nossos profissionais da educação e, principalmente, para os nossos alunos, que precisam estudar nas nossas escolas com tranquilidade e segurança”, ressaltou.

Ações da Prefeitura:

* Ronda escolar feita pela Guarda Municipal nos dois turnos, de segunda à sexta;

*A Guarda Municipal vai realizar uma formação com todos os gestores escolares, orientando sobre as medidas que devem ser tomadas em situações que possam oferecer riscos;

* Ampliação dos equipamentos de videomonitoramento nas escolas;

* Construção junto com toda a rede de um projeto que debata, permanentemente, a cultura de paz.

