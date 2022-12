Bruno Reis anuncia novidades para a economia soteropolitana em 2023

No seu primeiro Festival da Virada como Prefeito de Salvador, Bruno Reis disse estar com grandes expectativas para o retorno das atividades ligadas ao turismo e entretenimento na capital baiana.

“Nessa edição, o Festival da Virada Salvador contará com dois palcos, inclusive, o Brisas, voltados para os artistas que são revelações no cenário musical. Esperamos receber 250 mil visitantes diariamente, mas temos capacidade de chegar até 300 mil”, comemorou, reafirmando que toda a estrutura montada estava funcionando com tranquilidade.

Durante a primeira entrevista coletiva realizada na abertura do Festival da Virada Salvador, realizado na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, Reis fez questão de ressaltar a ampliação das atrações e as melhorias implantadas no evento e as ações principais para o próximo ano, a exemplo da celebração dos 200 anos da Independência da República, nos festejos do 2 de Julho, e dois novos equipamentos públicos ligados ao Museu da Música: a Casa do Espetáculo e a Casa das Artes, além do novo Mercado Modelo e a recuperação do Monumento de Mário Cravo, no Comércio, que deverá ser entregue na Lavagem do Bonfim.

“Retomamos os eventos de verão com toda força e preparamos tudo com muito amor para receber o público. Na verdade, o Festival da Virada é a abertura desses festejos que serão encerrados com o Carnaval”, afirmou o Prefeito.

O gestor municipal fez questão de lembrar que a economia soteropolitana esteve retraída desde o início da pandemia e enfrentou desafios maiores em 2021, mas que Salvador fechará o ano com uma boa arrecadação, especialmente através dos recursos advindos com o ISS, principal tributo do município. “Estamos vivendo a temporada dos cruzeiros, a rede hoteleira está com quase 100% de ocupação e nossa expectativa é que a temporada seja capaz de gerar R$350 milhões através do turismo”, completou.

Para Bruno Reis, além de movimentar a economia com a geração de mais de 50 mil empregos diretos e indiretos, o turismo e o entretenimento possibilitam à gestão pública realizar os compromissos assumidos, oferecendo melhores serviços para a população soteropolitana. “Com o conjunto de obras no Centro Histórico, a recuperação de pontos turísticos, o estímulo ao turismo de negócios à partir de março, acreditamos que estamos dando passos decisivos para tornar Salvador o principal destino turístico do País”, garantiu.