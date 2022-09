Bruno Reis anuncia ônibus de graça em Salvador no dia da eleição

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta sexta-feira (30) que o transporte de ônibus será gratuito no domingo (2) para facilitar a votação no dia da eleição. Além disso, a frota estará toda na rua para o primeiro turno".

"Eu garanti 100% da frota funcionando no domingo. Domingo é o dia da eleição, a festa da democracia. Quero dizer que em mais uma iniciativa inédita, pela primeira vez na iniciativa da cidade, no domingo, o transporte tradicional e O BRT será gratuito para todos poderem chegar aos pontos de votação com facilidade e sem qualquer custo. De 6h às 20h, no domingo, que já era meia, 2 de outubro passa a ser gratuito para toda população", afirmou o prefeito, durante viagem inaugural do BRT.

O BRT entra hoje em um período de avaliação e será gratuito enquanto durar essa fase de testes, prevista para acontecer por um mês. O transporte funcionará todos os dias, das 9h às 16h.