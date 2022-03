Bruno Reis apela para que o governo mobilize mais leitos pediátricos

Após o Ministério Público estipular um prazo de 24 horas para que governo e prefeitura de Salvador apresentem um plano de reabertura dos leitos pediátricos exclusivos para covid, o prefeito Bruno Reis apelou para que o governo do estado possa mobilizar mais leitos. Desde o começo da pandemia, a taxa de ocupação tem ficado no limite.

"Em relação aos leitos, eu peço que o estado possa mobilizar mais leitos. Ontem eu fazia uma análise, com nossa equipe, dos 20 leitos que a prefeitura dispõe, apenas 6 são ocupadas por crianças de Salvador. Nunca fizemos essa distinção, sempre tratamos e sempre trataremos a todos e iremos ofertar leitos aos nossos irmãos do interior da Bahia, de onde eu também sou, mas agora precisamos efetivamente que o governo do estado mobilize mais leitos", disse.

O prefeito também afirmou que continua analisando a possibilidade técnica de transformar os leitos adultos em infantis, para atender a alta demanda, mas que os leitos de UTI pediátricos sempre foram em menor número. "Para não passar uma sensação de estado de alarde, que não é, sempre os leitos pediátricos foram em quantidade pequena e sempre trabalharam em margem alta, por isso a decisão de reabrir os leitos no Martagão", concluiu.