Bruno Reis avalia flexibilizar medidas sanitárias após o Carnaval

Com os números da covid-19 em queda, Salvador pode ter mais flexibilização nas medidas restritivas em março. Segundo o prefeito Bruno Reis, a situação epidemiológica da cidade será analisada novamente após a passagem do período do Carnaval.

"Passado o Carnaval, vamos ver quais medidas de flexibilização vamos adotar. Até lá, é manter todos os cuidados", disse o prefeito.

Bruno aproveitou para fazer um apelo para que as pessoas evitem aglomerações nos próximos dias. "O número de casos ativos e o fator RT nunca estiveram tão baixos desde a chegada da pandemia. Isso sinaliza que, com fé em Deus, que este fim de semana do Carnaval será o último que teremos que fazer sacrifício, aproveito para fazer um apelo à população, que seria o período do Carnaval, que evitem aglomeração. Vamos ter escolas funcionando normalmente e expediente normal".