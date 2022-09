Bruno Reis condena briga entre organizadas e pede punição aos envolvidos

Após o conflito envolvendo as torcidas organizadas de Vitória e Bahia na tarde de domingo (4) no bairro de São Caetano, o prefeito de Salvador Bruno Reis publicou através das redes sociais uma mensagem de repúdio ao episódio violento e pediu a punição dos envolvidos no caso.

"Acabei de ver as cenas lamentáveis que estão circulando hoje pelo whatsapp da agressão de vândalos se passando por torcedores. Futebol é sinônimo de alegria, amor e respeito ao próximo. Que os agressores sejam identificados e punidos!", escreveu o político em sua conta oficial do Twitter.

Ainda no domingo, a Polícia Civil divulgou através de uma nota oficial que 54 pessoas foram detidas pela Polícia Militar e levadas à Central de Flagrantes. Dois homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio, acusados de terem golpeado três integrantes da torcida Bamor com chutes e pedras. Drogas e armas brancas também foram apreendidas.

O governo da Bahia Rui Costa também se pronunciou sobre o caso nesta segunda-feira (5). Rui afirmou que solicitou às forças policiais que tomassem "todas as medidas cabíveis e legais com total prioridade e rigor". Além disso, o governador destacou que as pessoas envolvidas no conflito violento não são torcedores, "são criminosos", definiu.