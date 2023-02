Bruno Reis critica atuação da Embasa em Salvador: 'Grave problema da cidade'

O prefeito Bruno Reis criticou a atuação da Embasa em Salvador e os impactos causados pelos rompimentos recentes de tubulações da rede de água na cidade. Nesta terça-feira (28), uma tubulação rompeu na Estrada do Coqueiro Grande, em Cajazeiras, e um ônibus ficou preso na cratera, causando um grande congestionamento.

Devido aos problemas, o contrato de programa, realizado entre a prefeitura e a empresa ainda não foi renovado. "Este é um grave problema da cidade, tanto que até hoje não foi renovado o contrato de programa. Eu já tive um primeiro contato com o presidente da embasa, que só deve essa definição nos últimos dias", disse o prefeito.

Reis relembrou os transtornos causados pelo rompimento de uma adutora na quinta-feira (16) de Carnaval, que atrapalhou o esquema de trânsito e transporte para a festa. Ele destacou que as equipes da prefeitura atuaram com agilidade para minimizar os impactos dos transtornos.

Segundo o prefeito, algumas questões serão discutidas com a Embasa para a renovação do contrato de programa, entre elas a manutenção da rede de água e esgoto e a falta de fornecimento de água em diversos bairros.

"Um dos objetos dessa discussão da assinatura do contrato de programa é a quantidade de investimentos em Salvador para resolver. O primeiro problema é que ainda temos pessoas que moram sobre córregos e canais que correm a céu aberto. O segundo problema é a questão da rede de água e esgotamento que rompem com frequência. E o terceiro problema é os diversos bairros que sofrem com falta de abastecimento de água", elenca o prefeito.

Ele cobrou uma contrapartida da empresa para a capital que seja proporcional à receita gerada pela cidade. "Nós representamso mais de 50% da receita da Embasa e não há essa contrapartida da Embasa. Precisamos mudar essa relação", afirmou.